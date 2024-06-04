В Камской долине построят жилье и еще один аквапарк

В Камской долине построят жилье с социальной инфраструктурой и еще один аквапарк, а в районе Гамовского тракта появится картодром. В министерстве имущества Пермского края объявили аукцион на право заключения договора комплексного развития по двум этим территориям. Как рассказали в пресс-службе ведомства, одним из ключевых условий договора станет разработка мастер-плана и его защита на градостроительном совете.

Площадь участка в Камской долине ограничена улицами Спешилова и Маршала Жукова. По планам властей, там построят жилье, школу на 1050 мест, детсад на 350 мест. Также на этой территории нужно будет устроить улично-дорожную сеть и благоустроить ее. «Социальная и транспортная инфраструктура после ввода в эксплуатацию будет безвозмездно передана в собственность органа местного самоуправления», – пояснили в пресс-службе минимущества.

Победитель торгов также должен будет построить аквапарк и открытый парк развлечений. Ранее мы рассказывали о том, что в Перми появится еще один аквапарк. Он разместится в районе ТРЦ «iMall Эспланада» и будет включать крытые и открытые бассейны, сауны, аттракционы, ледяные купели и японские ванны. Его должны сдать к 2027 году.

Еще один участок для комплексного развития территорий находится на шоссе Космонавтов, рядом с Гамовским трактом. Там должны построить новый картодром, отвечающий всем современным стандартам. Разрешение на возведение этого объекта власти обещали выдать в первую очередь. Демонтировать картодром, который находится в Камской долине, будут только после того, как достроят новый на шоссе Космонавтов.