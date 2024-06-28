В парке Горького установят аттракцион, который поднимает выше колеса обозрения

Руководство парка Горького планирует установить экстремально высокую карусель. Она может появиться уже в 2025 году.

По данным РБК с отсылкой на руководителя парка Рашида Габдуллина, это будет цепочная карусель, которая превысит колесо обозрения (его высота 50 м). Также этим летом в детско-семейной зоне появятся «Чашки». А в следующем году в парке Горького планируют установить «Балерину» — экстремальный аттракцион вращательного движения. Для него уже начали готовить площадку.

Напомним, городские власти намерены провести реновацию парка Горького. Недавно прошли общественные слушания, на которых пермская общественность высказалась о том, чего не хватает развлекательному пространству. Среди ответов была в том числе замена аттракционов.