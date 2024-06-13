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Урбанистика

На набережной появился зеркальный мини-город

Ленинград. Арт-объекты и реклама в Перми/ВКонтакте

На набережной Камы в Перми появился новый арт-объект. Это зеркальный город. Он расположен недалеко от Кафедрального собора.

Зеркальный город представляет собой 24 куба в виде зданий. У всех есть интерактивная подсветка, реагирующая на тепло проходящих мимо людей. У пяти кубов есть дополнительная смарт-подсветка, которая программируется с пульта.

Арт-объект сделан из зеркального композита, настила из искусственной травы и профильной трубы. Общая площадь зеркал – более 700 м2, рассказали в компании «Ленинград», которая занималась созданием и монтажом города.

Ранее мы рассказывали о том, что на набережной Перми появились фигурки мини-медведей.

Информационный обзор редакции. 

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