Самую длинную канатную дорогу в России построят в Пермском крае

В Пермском крае планируют построить самую длинную канатную дорогу в России. Она будет проходить от вершины курорта «Губаха» до горы Ладейная, рассказал директор курорта Рашид Габдуллин.

Строительство канатной дороги начнется после завершения всех работ на новой башне обзора. Ранее мы рассказывали об открытии: какой она высоты, как устроена и оформлена.

Протяженность самой длинной канатной дороги должна составить 1200 м. Его планируют открыть к 2026 году.

Информационный обзор редакции.