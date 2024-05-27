На строительство нового зоопарка привлекли дополнительные силы

Власти Пермского края нашли способ, как ускорить строительство зоопарка на Нагорном. Они привлекли к работам ООО «Дом.59» — дочернюю компанию «Корпорации развития Пермского края». Ее учредителям является региональное министерство строительства.

Как сообщает Business Class, компания заключила четыре договора весной (в апреле и мае), их общая сумма – 48,5 млн рублей. Подрядчики должны выполнить работы в вольерах с павильонами. «Для повышения интенсивности завершения строительства зоопарка на объект привлекаются дополнительные мощности (подрядные организации). В том числе компания “Дом.59”, которая проводит закупку на выполнение строительно-монтажных работ по части проектных решений», — пояснили в краевом минстрое. Сроки открытия нового зоопарка в Перми пока не называют. Весной там велась тематизация каждого строения, а подрядчик готовился проводить работы по благоустройству территории.

Напомним, новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году. Сменилось несколько субподрядчиков. С лета 2021 года одним из основных является ООО «Энергокомплекс». Первый этап возведения зоопарка завершился в 2022 году. В апреле 2023-го животных из контактного зоопарка на улице Монастырской, 10, перевели в новый комплекс. Планировалось, что остальных переведут осенью 2023 года. Но этого не случилось.