К 2027 году в Перми должны построить круглогодичный аквапарк

На возведение первого в Перми аквапарка с развлекательной инфраструктурой выделили более 10 млрд рублей. Проект получил финансовую поддержку банка Дом.рф по программе кредитования строительства туристических объектов.

Известно, что аквапарк будет работать круглый год. Он будет обустроен открытыми и закрытыми (с аттракционами) бассейнами, пляжами на крыше, ледяными купелями, горячими японскими ваннами, а также банями, саунами и оздоровительной лечебницей с грязь-баром.

Проект включает не только строительство аквапарка, но и гостиницы, конгресс-центра и тематического парка. Общая площадь объекта – 89 тыс. м2. Как рассказали в пресс-службе банка Дом.рф, общая стоимость инвестпроекта оценивается в 13,8 млрд рублей.

Завершить строительство должны к концу 2027 года. О том, где в Перми разместится аквапарк, не уточняют. Ранее речь шла о том, что аквапарк построят в Камской долине.