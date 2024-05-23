Показываем фотографии новой набережной Камы в Закамске

Стало известно, на каком этапе сейчас проходят работы по реконструкции набережной Камы в Закамске. Она готова на 94%, рассказал в своем телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

«Сейчас подрядчик заканчивает обшивку смотровой площадки, устраняет замечания по озеленению и монтирует уличное освещение», – пояснил Эдуард Соснин. Работы по реконструкции набережной в Закамске должны закончить ко Дню города.