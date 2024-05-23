Показываем фотографии новой набережной Камы в Закамске

Стало известно, на каком этапе сейчас проходят работы по реконструкции набережной Камы в Закамске. Она готова на 94%, рассказал в своем телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.
«Сейчас подрядчик заканчивает обшивку смотровой площадки, устраняет замечания по озеленению и монтирует уличное освещение», – пояснил Эдуард Соснин. Работы по реконструкции набережной в Закамске должны закончить ко Дню города.
Напомним, в Кировском районе строят зону для проведения культурно-массовых мероприятий, детское игровое пространство, зону отдыха и спорта. Также на новой набережной установят туалеты и душевые, обустроят систему наружного водоотведения и освещения, озеленят территорию.
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