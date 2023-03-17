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Первую часть набережной в Закамске откроют ко Дню города

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Telegram-канал Алексея Дёмкина

Первый участок набережной в Кировском районе Перми от улицы Чистопольской до ДК Кирова будет готов уже ко Дню города, 12 июня. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале. Полностью реконструкция набережной завершится осенью этого года.

Сейчас на объекте идет монтаж лестничных маршей на прогулочной части набережной – смонтировано четыре лестничных марша из девяти, еще два в работе. Полностью уложена дорожная одежда на участке от Чистопольской до Дворца культуры, вскоре подрядчик приступит к замощение плиткой, озеленению и установке малых архитектурных форм.

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