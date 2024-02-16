Для будущей детской железной дороги Перми уже ищут начальника

В Перми ищут начальника детской железной дороги. Вакансия появилась на днях на сайте онлайн-рекрутера HeadHunter.

Поиском занимается компания «РЖД». От соискателя требуется опыт работы – 3-6 лет. Он должен будет сформировать команду, координировать строительные и ремонтные работы, организовывать хозяйственную и образовательную деятельность площадки. При этом уровень зарплаты для будущего начальника детской железной дороги не указан.

По проекту однопутный участок длиной около 4 км пройдет вдоль Камы от станции Пермь I до Мотовилихинских заводов. В 2023 году он прошел государственную экспертизу. Планировалось, что строительство детской железной дороги закончат в 2025 году, но позже сроки перенесли на 2027.