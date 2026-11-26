В Центре безопасности дорожного движения рассказали, что в ближайшее время технологию планируют применить еще на трех светофорах. Адреса пока не уточнили.

В 2025 году светофоры, которые «видят» пешеходов, появились на ул. Куфонина, Холмогорская, Екатерининская и Юрша. Система самостоятельно определяет присутствие людей и переключает сигнал без необходимости нажатия кнопки.