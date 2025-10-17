В городе появятся светофоры, которые «видят» пешеходов

До конца года в Перми появятся светофоры, которые могут «видеть» пешеходов. Их установят на четырех пешеходных переходах.
На светофорах будут детекторы, которые улавливают нахождение пешеходов в зоне перехода. Данные будут поступать на контроллер для принятия решения о включении соответствующих фаз вместо нажатия кнопки. Но кнопка смены фазы также будет действовать.
Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на министерство транспорта, светофоры установят на улицах:
- Екатерининская в районе пересечения с Решетникова
- Куфонина в районе дома №7
- Холмогорская в районе ООТ Холмогорская
- Юрша в районе домов № 64 и № 9
