В городе появятся светофоры, которые «видят» пешеходов

До конца года в Перми появятся светофоры, которые могут «видеть» пешеходов. Их установят на четырех пешеходных переходах.

Freepik

На светофорах будут детекторы, которые улавливают нахождение пешеходов в зоне перехода. Данные будут поступать на контроллер для принятия решения о включении соответствующих фаз вместо нажатия кнопки. Но кнопка смены фазы также будет действовать.

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на министерство транспорта, светофоры установят на улицах:

  • Екатерининская в районе пересечения с Решетникова
  • Куфонина в районе дома №7
  • Холмогорская в районе ООТ Холмогорская
  • Юрша в районе домов № 64 и № 9

