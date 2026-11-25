Сейчас специалисты налаживают оборудование, благодаря которому информация о дорожной обстановке передается между транспортом и светофорами.

По данным краевого Центра безопасности дорожного движения, на первом этапе система приоритетного проезда будет действовать на семи перекрестках на улицах Борчанинова, Пушкина и Крисанова.

Напомним, подобная система есть в Санкт-Петербурге. Но в Перми она будет работать более плавно, без грубого переключения, оценивая, идет ли транспорт с опережением графика.