Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Названы три улицы, на которых трамваям дадут приоритет проезда

В Перми готовятся внедрить технологию V2X, которая дает приоритет проезду трамваев. Уже определены улицы, с которых осенью начнется эксперимент.

Пресс-служба администрации Перми

На первом этапе новые настройки для мягкого приоритета трамваев получат семь светофоров на улицах Крисанова, Пушкина и Борчанинова. Как сообщает издание «Текст», в департаменте транспорта предполагают, что благодаря внедрению технологии средняя скорость трамваев вырастет на 10-20%.

Система приоритетного проезда трамваев в Перми будет отличаться о той, что работает в Санкт-Петербурге. Она будет оценивать, двигается ли трамвай с опережением графика — в таком случае получится избежать грубого переключения светофоров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: