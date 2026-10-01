Названы три улицы, на которых трамваям дадут приоритет проезда

На первом этапе новые настройки для мягкого приоритета трамваев получат семь светофоров на улицах Крисанова, Пушкина и Борчанинова. Как сообщает издание «Текст», в департаменте транспорта предполагают, что благодаря внедрению технологии средняя скорость трамваев вырастет на 10-20%.

Система приоритетного проезда трамваев в Перми будет отличаться о той, что работает в Санкт-Петербурге. Она будет оценивать, двигается ли трамвай с опережением графика — в таком случае получится избежать грубого переключения светофоров.