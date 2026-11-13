Штрафы за безбилетный проезд собираются увеличить до 5 тысяч рублей

Штраф за безбилетный проезд может вырасти в два раза — до 5 тыс. рублей. В пояснительной записке говорится, что последний пересмотр его размера был в 2022 году. С тех пор стоимость поездки в общественном транспорте выросла на 30%. Городские власти проанализировали статистику правонарушений и пришли к выводу, что нынешние размеры штрафов не способствуют снижению числа безбилетников. Увеличение суммы штрафа должно мотивировать пермяков покупать билеты длительного пользования.

Отметим, что в 2027 году в Перми собираются повысить также стоимость разовой поездки сразу до 50 рублей. Вырастет и цена проездных.