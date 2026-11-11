В мэрии подтвердили: стоимость проезда собираются поднять до 50 рублей

По гражданским проездным актуализируют рассчетное количество поездок: для этого проанализировали, сколько их выходит по факту. В пресс-службе объяснили, что расчет сделали таким образом, чтобы проездные оставались выгодными для основного количества пользователей.

В 2027 году безлимитный проездной на 15 дней будет стоить 2250 руб. (сейчас — 1161 руб. ), на месяц — 2975 руб. (2193 руб.), на год — 22750 руб. (16770 руб.).

Изменения расчета стоимости льготных проездных в Перми в 2027 году не планируют. В департаменте транспорта отметили, что городской бюджет продолжает дотировать отрасль — это для ценовой доступности для пользователей проездных.