Стало известно, какой транспорт для путешествий самый популярный среди жителей региона

Из Перми помимо самых популярных маршрутов в столицы жители выбирают Карелию, Сибирь и Байкал. В туристических компаниях отмечают, что стоимость путешествия на поезде в эти точки стартует от 15-20 тысяч рублей на человека.

Основными причинами такой популярности поездов эксперты называют длительные задержки и переносы авиарейсов.

Ранее мы делись данными, сколько зубов можно вылечить на среднюю зарплату в Перми.

Информационный обзор редакции.