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Транспорт

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Стало известно, какой транспорт для путешествий самый популярный среди жителей региона

Железнодорожные туры по стране оказались в топе у пермских туристов. Такие данные анонсировало ИА «Текст» со ссылкой на представителей сферы туризма.

Baba Mora. Shutterstock

Из Перми помимо самых популярных маршрутов в столицы жители выбирают Карелию, Сибирь и Байкал. В туристических компаниях отмечают, что стоимость путешествия на поезде в эти точки стартует от 15-20 тысяч рублей на человека. 

Основными причинами такой популярности поездов эксперты называют длительные задержки и переносы авиарейсов.  

Ранее мы делись данными, сколько зубов можно вылечить на среднюю зарплату в Перми.

Информационный обзор редакции.

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