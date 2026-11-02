Стало известно, какой транспорт для путешествий самый популярный среди жителей региона

Железнодорожные туры по стране оказались в топе у пермских туристов. Такие данные анонсировало ИА «Текст» со ссылкой на представителей сферы туризма.
Из Перми помимо самых популярных маршрутов в столицы жители выбирают Карелию, Сибирь и Байкал. В туристических компаниях отмечают, что стоимость путешествия на поезде в эти точки стартует от 15-20 тысяч рублей на человека.
Основными причинами такой популярности поездов эксперты называют длительные задержки и переносы авиарейсов.
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Информационный обзор редакции.
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