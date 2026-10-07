Стало известно, сколько зубов можно вылечить на среднюю зарплату в Перми

Лечение кариеса в среднем в Перми стоит 6 тыс. рублей. Дороже всего оно обойдется москвичам (9,7 тыс. рублей), петербуржцам (9,5 тыс. рублей) и казанцам (8 тыс. рублей). При этом среднее значение по городам-миллионникам превышает 6,7 тыс. рублей.

Удаление зуба в Перми оценили в 3,6 тыс. рублей, и этот показатель ниже среднероссийского, который держится на уровне 4,3 тыс. рублей. Больше всего денег за эту процедуру отдают в Москве (6 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (5,4 тыс. рублей), в Казани и Воронеже (по 5 тыс. рублей).

Аналитики 2ГИС подсчитали также «индекс пломбы»: она включает стоимость приема стоматолога и лечения в расчете на среднюю зарплату. Самый высокий оказался в Красноярске (19), в Москве и Волгограде (по 18,9). Хуже всего дела обстоят в Воронеже и Саратове, где местные жители могут позволить себе вылечить чуть больше 11 зубов на одну зарплату. В Перми «индекс пломбы» равен — 15,5 зуба.

В исследовании говорится и о темпе роста стоматологий в городах-миллионниках. В Перми он один из самых низких. С сентября 2023-го по сентябрь 2026-го количество клиник выросло на 0,8% и достигло 360. Например, в Ростове-на-Дону за это же время стоматологических центров стало больше на 14,2%.

Информационный обзор редакции.