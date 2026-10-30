В центре Перми на четыре дня ограничат движение транспорта

Меры вводят для реконструкции трамвайных путей, по которым ездят трамвайные маршруты № 2, № 5, № 11 и № 12. Во время работ на них будут заменять стрелочные переводы.

В ведомстве представили схему временного проезда, представленную на фотографии.

Ранее мы сообщали о восстановлении движения автобусов по улице Борчанинова.

Информационный обзор редакции.