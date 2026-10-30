В центре Перми на четыре дня ограничат движение транспорта

На пересечении улиц Ленина и 25 Октября с 10:00 30 октября до 07:00 2 ноября 2026 года временно прекратится движение транспорта. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.
Меры вводят для реконструкции трамвайных путей, по которым ездят трамвайные маршруты № 2, № 5, № 11 и № 12. Во время работ на них будут заменять стрелочные переводы.
В ведомстве представили схему временного проезда, представленную на фотографии.
Ранее мы сообщали о восстановлении движения автобусов по улице Борчанинова.
Информационный обзор редакции.
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