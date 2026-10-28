Движение автобусов по улице Борчанинова восстановилось

Автобусные маршруты №1, №2, №15, №20, №53, №54, №67 и №74 возвращается на улицу Борчанинова. Ее капитальный ремонт на участке между улицами Пушкина и Луначарского завершен. Об этом сообщил департамент транспорта администрации Перми.
Ранее общественный транспорт следовал в объезд по улицам Пушкина и Крисанова через остановку «Данилиха». Изменения в маршрутах произошли из-за капитального ремонта улицы Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пушкина.
Ранее мы сообщали список улиц, на которых планируют установить табло с информацией о ДТП, перекрытиях и дорожных работах.
Информационный обзор редакции.
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