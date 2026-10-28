Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Движение автобусов по улице Борчанинова восстановилось

Автобусные маршруты №1, №2, №15, №20, №53, №54, №67 и №74 возвращается на улицу Борчанинова. Ее капитальный ремонт на участке между улицами Пушкина и Луначарского завершен. Об этом сообщил департамент транспорта администрации Перми.

Пресс-служба администрации Перми

Ранее общественный транспорт следовал в объезд по улицам Пушкина и Крисанова через остановку «Данилиха». Изменения в маршрутах произошли из-за капитального ремонта улицы Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пушкина.

Ранее мы сообщали список улиц, на которых планируют установить табло с информацией о ДТП, перекрытиях и дорожных работах.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: