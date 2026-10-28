Движение автобусов по улице Борчанинова восстановилось

Ранее общественный транспорт следовал в объезд по улицам Пушкина и Крисанова через остановку «Данилиха». Изменения в маршрутах произошли из-за капитального ремонта улицы Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пушкина.

Ранее мы сообщали список улиц, на которых планируют установить табло с информацией о ДТП, перекрытиях и дорожных работах.

Информационный обзор редакции.