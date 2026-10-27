Известно, на каких улицах установят табло с информацией о ДТП, перекрытиях и дорожных работах

Сейчас в Перми работают семь табло: два на путепроводе по улице Строителей и пять на шоссе Космонавтов по дороге в аэропорт. До конца 2026 года «умные» экраны установят на шоссе Космонавтов, Северной и Южной дамбах, улицах Строителей, Стахановской и Карпинского, а также на Восточном обходе Перми и автодороге Пермь — Березники.

В Минтрансе рассказали, что экранами дистанционно управляют сотрудники Центра безопасности дорожного движения. Табло интегрированы в единую платформу управления транспортными системами, поэтому на них оперативно появляется информация о наличии на дороге ДТП, перекрытии улиц и объявлении режима «Беспилотная опасность».