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Транспорт

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Стоимость бензина за неделю снизилась на 30 процентов

Ситуация на топливном рынке в Пермском крае стабилизируется. Об этом рассказали в пресс-службе УФАС, отметив, что на АЗС нет очередей, не действуют ограничения на продажу бензина и снизилась его стоимость. 

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За последнюю неделю на сети АЗС «Нефтехимпром» стоимость АИ-92 снизилась на 30% (до 67,9 руб.) , АИ-95 — на 35% (до 73,7 руб.). В пресс-службе антимонопольной службы объяснили, что добровольные обязательства о сдерживании роста цена взяли на себя «Нефтехимпром» и «Экойл». Независимые операторы АЗС обязуются не превышать в течение определенного срока установленные соглашениями ценовые значения. 

19 октября сеть АЗС«Лукойл» в Пермском крае отменила ограничения на продажу бензина, ранее это же произошло на «Газпромнефти».

Отметим, что 22 октября Минэнерго России сообщило о снижении цен на топливо после возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов. 

Информационный обзор редакции.

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