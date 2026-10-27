Стоимость бензина за неделю снизилась на 30 процентов

За последнюю неделю на сети АЗС «Нефтехимпром» стоимость АИ-92 снизилась на 30% (до 67,9 руб.) , АИ-95 — на 35% (до 73,7 руб.). В пресс-службе антимонопольной службы объяснили, что добровольные обязательства о сдерживании роста цена взяли на себя «Нефтехимпром» и «Экойл». Независимые операторы АЗС обязуются не превышать в течение определенного срока установленные соглашениями ценовые значения.

19 октября сеть АЗС«Лукойл» в Пермском крае отменила ограничения на продажу бензина, ранее это же произошло на «Газпромнефти».

Отметим, что 22 октября Минэнерго России сообщило о снижении цен на топливо после возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов.

Информационный обзор редакции.