На въезде на Коммунальный мост планируют выделить еще одну канализированную полосу

Напомним, с 10 октября на перекрестке улиц Попова и Монастырская начала действовать новая схема движения — появилась дополнительная канализированная полоса.

Проект обустройства канализированной полосы для поворота направо на перекрестке улиц Спешилова и Борцов Революции уже разработан. В Минтрансе рассказали, что новую схему движения в районе Коммунального моста внедрят в 2027 году. Реализовать проект должен будет один из застройщиков во время обновления улично-дорожной сети.