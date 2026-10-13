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На въезде на Коммунальный мост планируют выделить еще одну канализированную полосу

Еще одну канализированную полосу собираются внедрить в Перми с другой стороны Коммунального моста. Речь о перекрестке улиц Спешилова и Борцов Революции.

Пресс-служба администрации Перми

Напомним, с 10 октября на перекрестке улиц Попова и Монастырская начала действовать новая схема движения — появилась дополнительная канализированная полоса.

Проект обустройства канализированной полосы для поворота направо на перекрестке улиц Спешилова и Борцов Революции уже разработан. В Минтрансе рассказали, что новую схему движения в районе Коммунального моста внедрят в 2027 году. Реализовать проект должен будет один из застройщиков во время обновления улично-дорожной сети.

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