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Для выезда на Коммунальный мост выделили канализированные полосы: показываем новую схему

На перекрестке улиц Попова и Монастырская с 10 октября начала действовать новая схема движения. Там появились канализированные полосы — они позволяют повернуть направо с Монастырской на Коммунальный мост.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что дополнительные полосы нужны, чтобы повысить безопасность движения пешеходов и одновременно увеличить пропускную способность перекрестка. Выезжать на Коммунальный мост в Перми теперь можно по двум полосам без пересечения с пешеходными маршрутами.

В то же время на улице Монастырская продолжаются работы по расширению островка безопасности. Поэтому временно движение доступно по двум полосам: правая — прямо, левая — прямо и налево.

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