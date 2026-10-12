Для выезда на Коммунальный мост выделили канализированные полосы: показываем новую схему

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что дополнительные полосы нужны, чтобы повысить безопасность движения пешеходов и одновременно увеличить пропускную способность перекрестка. Выезжать на Коммунальный мост в Перми теперь можно по двум полосам без пересечения с пешеходными маршрутами.

В то же время на улице Монастырская продолжаются работы по расширению островка безопасности. Поэтому временно движение доступно по двум полосам: правая — прямо, левая — прямо и налево.