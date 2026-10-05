Оборудование для приоритетного проезда установят на 37 трамваях

Судя по документации, система V2X или ее аналог будет работать на 37 «Львятах». Технология позволяет трамваям обмениваться данными с дорожной инфраструктурой в режиме реального времени и переключать на светофорах зеленый свет. Но в Перми система будет работать более плавно, без грубого переключения. Она будет оценивать, идет ли транспорт с опережением графика.

Новое оборудование для трамваев должны привезти в депо до конца октября, завершить приемку и технические моменты собираются в январе 2027 года. На него выделяют 8,3 млн рублей.