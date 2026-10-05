Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Оборудование для приоритетного проезда установят на 37 трамваях

Городские власти готовятся к запуску приоритетного проезда трамваев. МУП «Пермгорэлектротранс» объявил аукцион на поставку соответствующего оборудования на госзакупках.

Пресс-служба администрации Перми

Судя по документации, система V2X или ее аналог будет работать на 37 «Львятах». Технология позволяет трамваям обмениваться данными с дорожной инфраструктурой в режиме реального времени и переключать на светофорах зеленый свет. Но в Перми система будет работать более плавно, без грубого переключения. Она будет оценивать, идет ли транспорт с опережением графика.

Новое оборудование для трамваев должны привезти в депо до конца октября, завершить приемку и технические моменты собираются в январе 2027 года. На него выделяют 8,3 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: