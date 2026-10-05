Оборудование для приоритетного проезда установят на 37 трамваях

Городские власти готовятся к запуску приоритетного проезда трамваев. МУП «Пермгорэлектротранс» объявил аукцион на поставку соответствующего оборудования на госзакупках.
Судя по документации, система V2X или ее аналог будет работать на 37 «Львятах». Технология позволяет трамваям обмениваться данными с дорожной инфраструктурой в режиме реального времени и переключать на светофорах зеленый свет. Но в Перми система будет работать более плавно, без грубого переключения. Она будет оценивать, идет ли транспорт с опережением графика.
Новое оборудование для трамваев должны привезти в депо до конца октября, завершить приемку и технические моменты собираются в январе 2027 года. На него выделяют 8,3 млн рублей.
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