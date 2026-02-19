Трамваям дадут мягкий приоритет проезда на 30 участках

Проект внедрения технологии V2X включает несколько этапов. Как сообщает издание «Текст», сначала модернизируют существующую подсистему общественного транспорта и создадут подсистему приоритетного проезда.

Затем модернизация ждет светофоры на 30 участках улично-дорожной сети. Там установят оборудование V2X, модернизируют уже имеющееся на светофорах до совместимости с системой передачи данных. Но приоритет для трамваев будет зависеть от их графика движения, чтобы избежать лишнего грубого переключения светофоров.

