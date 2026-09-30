Заменяют подферменники на более высокие и укрепляют берега от размыва: в Минтрансе рассказали, как проходит реконструкция старого Чусовского моста

Внутри Чусовского моста устанавливают временные конструкции для последующего бетонирования проезжей части. По словам замруководителя агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края Матвея Чувашова, построенный более 25 лет мост не рассчитан на современную транспортную нагрузку, поэтому пролетное строение и плиты проезжей части усилят. В следующем дорожном сезоне планируют сделать гидроизоляцию и асфальтирование.

На подходах к мосту укрепляют берега от размыва почвы и отсыпают их булыжником. Также строители должны отремонтировать конусы строения и забетонировать их. Реконструкция четного пути железнодорожного путепровода на перегоне Левшино — Голованово завершена. На его месте возвели новое сооружение, по которому уже запустили поезда. Сейчас рабочие обустраивают водоотвод и технологические подходы. Под путепроводом обустраивают прямой выезд на новый мост через Чусовую. Там, а также на съезде в районе поселка Пальники формируют дорожную одежду.

От Восточного обхода до Пальников сейчас строят локальные очистные сооружения (ЛОС). Их будет 10, четыре из них почти готовы. Также рабочие продолжают монтаж шумозащитных экранов и озеленение откосов.