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Транспорт

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Появился стикер на смартфон для оплаты проезда в общественном транспорте

Количество способов, которым можно оплачивать проезд в автобусах и трамваях Перми, выросло. В департаменте транспорта выпустили стикеры.

Пермский транспорт/Telegram

Стикеры дополняют пластиковые и электронные карты. Их можно наклеить на смартфон и оплачивать проезд с помощью него, приложив устройство к валидатору. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, в основе стикера — чип транспортной карты, он может быть вшит в любой носитель.

Баланс для стикеров, а также для брелоков, пополняют, как классическую транспортную карту. Для этого нужно использовать уникальный номер, указанный на обратной стороне.

Информационный обзор редакции.

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