Появился стикер на смартфон для оплаты проезда в общественном транспорте

Стикеры дополняют пластиковые и электронные карты. Их можно наклеить на смартфон и оплачивать проезд с помощью него, приложив устройство к валидатору. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, в основе стикера — чип транспортной карты, он может быть вшит в любой носитель.

Баланс для стикеров, а также для брелоков, пополняют, как классическую транспортную карту. Для этого нужно использовать уникальный номер, указанный на обратной стороне.

Информационный обзор редакции.