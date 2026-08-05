Появился специальный брелок, которым можно оплатить проезд в общественном транспорте

В департаменте транспорта объяснили принцип работы: в брелоке находится чип транспортной карты, его можно вшить в носитель любого формата. Оплачивают проезд новым устройством также, как и привычной картой — достаточно приложить его к валидатору.

Брелоки-транспортные карты доступны для обычных и для льготных тарифов: его нужно выбрать перед приобретением носителя. Тарифы с действующих или виртуальных карт также можно перенести на новый носитель, для этого лучше обратиться в поддержку департамента транспорта.

Пополняют брелок также, как и классическую транспортную карту. Для этого нужно использовать уникальный номер, указанный на обратной стороне.

Информационный обзор редакции.