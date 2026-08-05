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Появился специальный брелок, которым можно оплатить проезд в общественном транспорте

Появились брелоки, которыми можно оплачивать проезд в автобусах и трамваях Перми. Новые носители станут аналогами классическим транспортным картам, но более компактными.

Пермский транспорт/Telegram

В департаменте транспорта объяснили принцип работы: в брелоке находится чип транспортной карты, его можно вшить в носитель любого формата. Оплачивают проезд новым устройством также, как и привычной картой — достаточно приложить его к валидатору.

Брелоки-транспортные карты доступны для обычных и для льготных тарифов: его нужно выбрать перед приобретением носителя. Тарифы с действующих или виртуальных карт также можно перенести на новый носитель, для этого лучше обратиться в поддержку департамента транспорта.

Пополняют брелок также, как и классическую транспортную карту. Для этого нужно использовать уникальный номер, указанный на обратной стороне.

Информационный обзор редакции.

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