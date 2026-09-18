В Минтранспорта объяснили, почему не действует одна из остановок «Манеж "Спартак"»

Несмотря на то, что с 10 сентября в техническом режиме открылась правая половина путепровода у «Мориона» и на привычные маршруты вернулась часть автобусов, прошлая остановка «Манеж "Спартак"» не действует. Речь о той, что находится от Гознака к рынку. В Минтранспорта объяснили, что ее нет ни на одной схеме межмуниципальных или городских маршрутов.

Для этой остановки готовят сейчас заездной карман. Но ее строительство не завершено. Пассажирам советуют соседними: «Печатная фабрика "Гознак"» и «Улица Блюхера». При этом остановка «Манеж "Спартак"» по направлению от рынка к Гознаку функционирует.