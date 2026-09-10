Свершилось! Путепровод у «Мориона» открылся, но пока в техническом режиме

На левой стороне работы продолжаются. Строители смонтировали все 28 основных балок пролетного строения, сейчас укладывают вспомогательные — поперечные балки и консоли. Рабочим предстоит завершить укладку и армирование несъемной опалубки, а затем опустить пролет на постоянные опоры.

На подходе к путепроводу со стороны Гознака сейчас заливают переходную плиту – примыкание путепровода к дороге. Затем начнется обустройство проезжей части. Со стороны Центрального рынка скоро приступят к возведению подпорной стенки (аналогичная возведена на правой стороне). Все работы на путепроводе по шоссе Космонавтов у «Мориона» завершат в ноябре 2027 года.

Напомним, после реконструкции путепровод на шоссе Космонавтов у «Мориона» вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать и легковой, и габаритный транспорт, а также увеличится в ширину до шести полос.