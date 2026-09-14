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Съезд по улице Революции в районе Средней дамбы закрыли на десять дней

В Перми на десять дней ограничили проезд на улице Революции в районе Средней дамбы. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что работы проводят в рамках строительства второй очереди моста через Егошиху.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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 С 14 сентября закрыта часть крайней правой полосы и съезд на дорогу-дублер, а также к домам по улицам Революции, 6 и Революции, 4. Сейчас его обустраивают строители. Ограничения будут действовать до 24 сентября.

Напомним, завершить строительство второй очереди моста через Егошиху планируют в октябре. После этого закроется первая — на ремонт.

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