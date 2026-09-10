Вторую очередь Средней дамбы собираются открыть в октябре: она готова на 90 процентов

Вторая очередь моста через Егошиху готова на 90%. Рабочие занимаются мостовым полотном: уже залит выравнивающий слой бетона и устроена гидроизоляция. Дорожники уложили нижний слой асфальта с 1 по 5 опоры, на остальной части моста скоро тоже начнут аналогичные работы. Осталось обустроить освещение, дренажную систему для водоотвода, установить перильное и барьерное ограждения и заасфальтировать тротуар.

Напомним, после открытия второй очереди моста через Егошиху, первую закроют на ремонт. Рабочие будут менять дорожное покрытие и укреплять опоры. После завершения всех работ Средняя дамба станет шестиполосной: по три полосы на каждую очередь.