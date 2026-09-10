Два автобусных маршрута вернутся на прежний путь после открытия путепровода у «Мориона»

В департаменте транспорта объяснили, что с 10 сентября автобусы №19 и №55 не будут обслуживать остановки «Пермь Экспо», «Улица Левченко», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана».

Напомним, в техническом режиме открылся путепровод на шоссе Космонавтов в районе «Мориона». С 8 января 2025 года он был закрыт на реконструкцию, а два автобуса перенаправили по улице Карпинского.