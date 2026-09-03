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Транспорт

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На линию вернутся трамваи №5 и №8: они пойдут по измененным маршрутам

Движение трамваев по улице Куйбышева возобновят с 5 сентября. На маршруты вернутся №5 и №8. Но временно они будут ходить по новым схемам из-за закрытого на ремонт участка улицы Петропавловская.

Пермский транспорт/Telegram
  • Трамвай №5 будет курсировать от остановки «Станция Бахаревка» до остановки «Улица 9 Мая» с разворотом через депо «Балатово».
  • Трамвай №8 будут следовать от разворотного кольца «Микрорайон Висим» до остановки «Инкар» через улицу Революции.

В департаменте транспорта рассказали, что прекратит работу компенсационный автобус №72, курсирующий от улицы Анвара Гатауллина до Центрального рынка. Трамвай №6 вернется к привычному маршруту и будет ходить от Разгуляя до «Велты».

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