На линию вернутся трамваи №5 и №8: они пойдут по измененным маршрутам

Движение трамваев по улице Куйбышева возобновят с 5 сентября. На маршруты вернутся №5 и №8. Но временно они будут ходить по новым схемам из-за закрытого на ремонт участка улицы Петропавловская.
- Трамвай №5 будет курсировать от остановки «Станция Бахаревка» до остановки «Улица 9 Мая» с разворотом через депо «Балатово».
- Трамвай №8 будут следовать от разворотного кольца «Микрорайон Висим» до остановки «Инкар» через улицу Революции.
В департаменте транспорта рассказали, что прекратит работу компенсационный автобус №72, курсирующий от улицы Анвара Гатауллина до Центрального рынка. Трамвай №6 вернется к привычному маршруту и будет ходить от Разгуляя до «Велты».
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