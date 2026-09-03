Закрывается трамвайное движение до «Красного Октября»: рассказываем, какие маршруты изменят, а какие временно уберут

В департаменте транспорта объяснили, что на время ремонта все выгоны будут выпускать из депо «Балатово. Трамвай №12 от «Школы №107» будет ходить по улице Революции до конечной остановки «Вагоноремонтный завод». №4 и №7 временно не будут курсировать. Их компенсируют увеличением количества вагонов на других маршрутах: №11 усилят дополнительными составами на участке от «Цирка» до «Микрорайона Висим», на участке от «Цирка» до «Вагоноремонтного завода» продлят №12, трамваев на нем станет больше.

Для компенсации трамвайного движения на участке улиц Дзержинского и Строителей запустят временный автобусный маршрут №88, который будет ходить по маршруту «Красный Октябрь – Улица Попова» с заездом на станцию Пермь II в оба направления.

В департаменте транспорте советуют пассажирам пользоваться автобусами №1, 6, 10, 40, 49, 54, 56, 64 и 81 для поездок до Перми II, №32, 36, 77 и 78 — до Висима, №10, 32, 77 и 78 — до Цирка. Тем, кто ездил на трамвае №7 в районе улиц Желябова и Куфонина, советуют пересесть на автобусы, следующие по Парковому проспекту.