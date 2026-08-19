Капремонт Советской улицы должны завершить до конца года

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, капремонт идет по графику. На участке от Комсомольского проспекта до Газеты «Звезда» уже завершено устройство бортового камня.

Рабочие начали укладывать тротуарную плитку, уже готовы два слоя асфальта на проезжей части. Параллельно на Советской устраивают кабельную канализацию. На завершающей стадии ремонта планируют сделать озеленение улицы: высадят яблони, липы, рябины, можжевельник, гортензии, сирень, а также установят малые архитектурные формы.