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Капремонт Советской улицы должны завершить до конца года

Капитальный ремонт улицы Советской планируют завершить до конца 2026 года. Его начали в мае с реконструкции старого коллектора, чтобы дальше не нарушать целостность покрытия и благоустройства.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, капремонт идет по графику. На участке от Комсомольского проспекта до Газеты «Звезда» уже завершено устройство бортового камня.

Рабочие начали укладывать тротуарную плитку, уже готовы два слоя асфальта на проезжей части. Параллельно на Советской устраивают кабельную канализацию. На завершающей стадии ремонта планируют сделать озеленение улицы: высадят яблони, липы, рябины, можжевельник, гортензии, сирень, а также установят малые архитектурные формы.

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