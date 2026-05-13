Улицу Советская в районе Компроса закрыли для проезда до июня

Участок улицы Советской от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда закрылся для проезда. Там началась реконструкция старого коллектора.

РКС НОВОГОР-Прикамье/ВКонтакте

Проезд по улице Советской в обе стороны будет закрыт на время работ — до 20 июня 2026 года.

В пресс-службе «Новогор-Прикамье» рассказали, что реконструкция коллектора на Советской идет участками. С 30 июня по 21 августа они коснутся отрезка от улицы Газеты Звезда до Сибирской, а с 11 августа до 15 октября — от Куйбышева до Комсомольского проспекта. Участок от Сибирской до 25 Октября (~194 м) обновят в 2027 году.

