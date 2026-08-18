Открытый для проезда путепровод на улице Монастырской готов на 85 процентов

В Минтрансе рассказали, что готовность путепровода на Монастырской составляет 85%. Рабочие уже уложили асфальт вдоль правой стороны улицы и продолжают облицовку подпорных стен северного и южного порталов. Тротуары в процессе формирования: строители укладывают плитки и обустраивают ограждения.

В районе ж/д института формируют откос насыпи, который укрепят георешеткой, а затем забетонируют. Забор вдоль тротуара со стороны железной дороги облицовывают натуральным камнем, там собираются установить ограждения, изготовленные по историческим фотографиям.

Информационный обзор редакции.