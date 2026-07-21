Стало известно, когда откроют движение по улице Монастырская

Краевое министерство транспорта объявило об открытии технического движения по улице Монастырской, на которой реконструируют путепровод над железной дорогой. Движение автомобилей запустят 22 июля по двум полосам из четырех.
На маршрут до Перми—I вернутся автобусы большого класса №3, 51 и 71, а временный маршрут №85 прекратит работу. Одновременно закроют участок улицы на Максима Горького, чтобы продолжить реконструкцию.
«Закрытие улицы Максима Горького даст возможность разобрать временную дорогу, обустроить пешеходный переход, парковочную зону и укрепить откос у железной дороги георешеткой. Параллельно идут работы по обустройству тротуаров, восстановлению подпорных стен. Впереди – установка ограждений, архитектурное оформление объекта, обустройство смотровой площадки, освещения и архитектурной подсветки», — добавили в транспортном ведомстве.
Недавно мы сообщали о старте масштабной реконструкции на шоссе Космонавтов.
Информационный обзор редакции.
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