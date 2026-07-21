Стало известно, когда откроют движение по улице Монастырская

На маршрут до Перми—I вернутся автобусы большого класса №3, 51 и 71, а временный маршрут №85 прекратит работу. Одновременно закроют участок улицы на Максима Горького, чтобы продолжить реконструкцию.

«Закрытие улицы Максима Горького даст возможность разобрать временную дорогу, обустроить пешеходный переход, парковочную зону и укрепить откос у железной дороги георешеткой. Параллельно идут работы по обустройству тротуаров, восстановлению подпорных стен. Впереди – установка ограждений, архитектурное оформление объекта, обустройство смотровой площадки, освещения и архитектурной подсветки», — добавили в транспортном ведомстве.

Недавно мы сообщали о старте масштабной реконструкции на шоссе Космонавтов.

Информационный обзор редакции.