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Каркас нового моста через Егошиху готов: показываем, как он сейчас выглядит

На строящемся мосту через Егошиху (он же — вторая очередь Средней дамбы) полностью смонтировали пролетное строение. В Минтранспорта рассказали, что рабочие уложили последнюю 80-ю балку.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Теперь каркас нового моста через Егошиху готов. На стройплощадке начинают обустройство мостового полотна с 5 по 9 опоры. Уже уложен асфальт на опоры с 1 до 5.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что работы на мосту через Егошиху вышли на финишную прямую. Движение по второй очереди Средней дамбы запустят осенью 2026 года. Первый мост через Егошиху закроется на ремонт: будут менять дорожное покрытие и укреплять опоры. После завершения всех работ Средняя дамба станет шестиполосной.

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