Работу бесплатного шаттла до нового здания галереи продлили до конца года

Стало известно, что брендированный микроавтобус будет ходить до галереи до конца 2026 года. Шаттл отправляется от остановки «ул. Ленина» на Сибирской улице со стороны Театрального сквера. По будням интервал между отправлениями составляет час, по выходным — 30 минут. По понедельникам микроавтобус, как и сама галерея, не работают.

К новому зданию галереи планируют построить надземный пешеходный переход. Он свяжет набережную и территорию Завода Шпагина. Конструкцию планировали сдать в 2027 году.

Информационный обзор редакции.