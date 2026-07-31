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Транспорт

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Новый участок трассы ТР-53 в техническом режиме откроется 1 августа

С 1 августа в Перми открывают новый участок трассы ТР-53 между улицами Уинская и Грибоедова. Он начнет работать в техническом режиме, эта мера должна «разгрузить» микрорайон Грибоедовский и ЖК «Погода».

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что пересечение с улицей Грибоедова будет регулироваться светофором. На открытом участке продолжатся работы по благоустройству, в частности, формированию газонов, подготовке автобусных площадок к асфальтированию, установке ограждений и покраске подпорных стен. Уже готовы шумозащитные экраны, тротуар и барьерные ограждения.

На участке трассы ТР-53 от улицы Грибоедова до реки Талажанка сейчас идет переустройство высоковольтных линий электропередач и устройство фундаментов под шумозащитные экраны.

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