Губернатор Пермского края рассказал, когда запустят техническое движение по участку ТР-53

По данным главы региона, на объекте уже построен тоннель, соединяющий первый этап трассы со вторым. На проезжей части рабочие укладывают верхний слой асфальта и обустраивают тротуары. Вдоль всего участка будут созданы шумозащитные экраны — они обеспечат комфорт жителям домов, расположенных рядом с дорогой. Уже установлено 200 секций из более чем 900 планируемых.

Строительство всего участка завершится осенью. Это значит, что уже в следующем сезоне будет быстрее доезжать до центра из отдаленных районов города.

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Информационный обзор редакции.