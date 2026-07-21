Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Губернатор Пермского края рассказал, когда запустят техническое движение по участку ТР-53

Дмитрий Махонин сообщил, что участок трассы ТР-53 от Уинской до Грибоедова готов на 70 процентов. Техническое движение по нему планируют запустить уже 1 августа.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

По данным главы региона, на объекте уже построен тоннель, соединяющий первый этап трассы со вторым. На проезжей части рабочие укладывают верхний слой асфальта и обустраивают тротуары. Вдоль всего участка будут созданы шумозащитные экраны — они обеспечат комфорт жителям домов, расположенных рядом с дорогой. Уже установлено 200 секций из более чем 900 планируемых.

Строительство всего участка завершится осенью. Это значит, что уже в следующем сезоне будет быстрее доезжать до центра из отдаленных районов города.

Мы также делились новостью об открытии механического движения по улице Монастырской.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: