В Пермь прибывает судно на подводных крыльях «Метеор»

В Минтранспорта рассказали, что 29 июля легендарный «Метеор» пройдет через Чайковский, Усть-Качку и Краснокамск и сделает ночную остановку в Перми. 30 июля судно на подводных крыльях отправится по тому же маршруту, затем дойдет до Сарапула и до Казани.

Следующие рейсы «Метеора» из Казани в Пермь запланированы на 15 и 20 августа, в Пермь судно на подводных крыльях прибудет 16 и 21 августа соответственно.

Информационный обзор редакции.