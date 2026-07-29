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В Пермь прибывает судно на подводных крыльях «Метеор»

В Пермь 29 июля прибывает судно на подводных крыльях «Метеор 120-Р». Это его первый межрегиональный рейс по маршруту Казань — Сарапул — Пермь, который стартовал 28 июля в столице Татарстана.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В Минтранспорта рассказали, что 29 июля легендарный «Метеор» пройдет через Чайковский, Усть-Качку и Краснокамск и сделает ночную остановку в Перми. 30 июля судно на подводных крыльях отправится по тому же маршруту, затем дойдет до Сарапула и до Казани.

Следующие рейсы «Метеора» из Казани в Пермь запланированы на 15 и 20 августа, в Пермь судно на подводных крыльях прибудет 16 и 21 августа соответственно.

Информационный обзор редакции.

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