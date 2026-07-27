На водное такси «Колва» начали продавать билеты онлайн

По данным министерства транспорта, средняя загрузка судна «Колва» составляет 78%. Оно курсирует каждый день дважды и делает остановку в Краснокамске. Катер «Колва» вмещает 18 пассажиров, но в продажу онлайн поступают только 16 мест. Два остаются для держателей федеральных или региональных электронных социальных проездных (ЭСПД), скидка проезда по которым составляет 50% (региональная) или 100% (федеральная). При покупке онлайн к стоимости билета прибавляется сервисный сбор.

Навигация «Колвы» продлится до 30 сентября. За все время она должна совершить больше 400 рейсов.

Информационный обзор редакции.