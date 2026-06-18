Названа дата запуска водного такси до Усть-Качки и стоимость одного рейса

Первый рейс водного такси от Перми до Усть-Качки запустят в пятницу, 19 июня. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта, по итогам отбора перевозчиком станет «Пермское речное пароходство».
Скоростное судно модели Looker 390T, которое назвали «Колва» в честь одной из пермских рек, будет курсировать каждый день, в том числе по выходным. Планируется по два рейса в день из Перми в Усть-Качку и обратно.
Водное такси будет делать остановку в Краснокамске. Стоимость билетов на один рейс составит 500 рублей, а время в пути — час. Катер на подводных крыльях сделает больше 400 рейсов за навигацию, она продлится до конца сентября.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)