На зарядных станциях в Пермском крае стали потреблять больше электроэнергии

По словам собеседника, еще несколько месяцев назад такая тенденция фиксировалась только на юге страны. В начале лета она распространилась и на другие регионы присутствия компании. Вместе с тем возросло число запросов на установку зарядных станций.

Напомним, сейчас в Пермском крае работает более ста электрозаправок: в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Осе и Орде. Первая зарядная станция для электромобилей появилась в региональной столице в 2017 году, а в 2021 заработала станция, которая может работать в режиме быстрой зарядки.

Ранее мы сообщали, что пермским водителям придется объезжать телебашню.

Информационный обзор редакции.