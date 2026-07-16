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Транспорт

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На зарядных станциях в Пермском крае стали потреблять больше электроэнергии

В июне зарядные терминалы отпустили 214 МВт·ч электроэнергии в 70 регионах России. Это вдвое больше чем в мае, аналогичная ситуация наблюдается и в Пермском крае, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на директора «Корпорации ПСС» Александра Редекопа.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

По словам собеседника, еще несколько месяцев назад такая тенденция фиксировалась только на юге страны. В начале лета она распространилась и на другие регионы присутствия компании. Вместе с тем возросло число запросов на установку зарядных станций.  

Напомним, сейчас в Пермском крае работает более ста электрозаправок: в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Осе и Орде. Первая зарядная станция для электромобилей появилась в региональной столице в 2017 году, а в 2021 заработала станция, которая может работать в режиме быстрой зарядки. 

Ранее мы сообщали, что пермским водителям придется объезжать телебашню.

Информационный обзор редакции.

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