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Пермским водителям придется объезжать телебашню

Администрация Мотовилихинского района объявила, что на конструкции телебашни с 20 июля по 21 августа будут обновлять лакокрасочное покрытие. Несмотря на применение специальных антиразбрызгивательных технологий, краска с верхних ярусов может попасть на припаркованные или проезжающие мимо автомобили.

Shutterstock

К башне нельзя будет приближаться ближе чем на двести метров, сообщает Филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр». Во время работы также могут сбоить теле- и радиотрансляции — монтажники будут работать рядом с передающими антеннами.

Ранее мы слышали, что АЗС сети «Лукойл» будут закрыты во время беспилотной опасности в Перми.

Информационный обзор редакции.

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