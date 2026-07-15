Пермским водителям придется объезжать телебашню

Администрация Мотовилихинского района объявила, что на конструкции телебашни с 20 июля по 21 августа будут обновлять лакокрасочное покрытие. Несмотря на применение специальных антиразбрызгивательных технологий, краска с верхних ярусов может попасть на припаркованные или проезжающие мимо автомобили.
К башне нельзя будет приближаться ближе чем на двести метров, сообщает Филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр». Во время работы также могут сбоить теле- и радиотрансляции — монтажники будут работать рядом с передающими антеннами.
Ранее мы слышали, что АЗС сети «Лукойл» будут закрыты во время беспилотной опасности в Перми.
Информационный обзор редакции.
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