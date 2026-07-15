Пермским водителям придется объезжать телебашню

К башне нельзя будет приближаться ближе чем на двести метров, сообщает Филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр». Во время работы также могут сбоить теле- и радиотрансляции — монтажники будут работать рядом с передающими антеннами.

Ранее мы слышали, что АЗС сети «Лукойл» будут закрыты во время беспилотной опасности в Перми.

Информационный обзор редакции.