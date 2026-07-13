В Перми заработала карта, показывающая наличие топлива на заправках

Карта формируется на основе двух источников данных. Первый — это обезличенная статистика транзакций, которая позволяет видеть, где топливо приобреталось недавно. Второй источник — информация от самих пользователей, который могут отмечать наличие горючего, его стоимость и длину очереди на заправке.

Поводом для создания сервиса стал аномальный спрос на поиск АЗС. По статистике аналитиков 2ГИС, с середины июля число таких запросов выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом. Абсолютный пик был зафиксирован 3 июля, когда водители искали заправки в 13 раз чаще обычного.

Недавно мы рассказывали о том, что в технопарке Morion Digital создали сервис для навигации внутри зданий. Программа помогает посетителям и сотрудникам быстро находить переговорные комнаты, рабочие кабинеты и обозначенные точки деловых встреч.

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