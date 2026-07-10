В Перми на одну ночь запустят трамваи

Городские власти намерены в ночь с 11 на 12 июля пустить по маршруту ночные рейсы трамваев №4, №5 и №12. Посадка пассажиров начнется до 03:15 на разворотном кольце станции «Пермь-II».
Рейсы будут синхронизированы с прибытием в Пермь электропоезда из Кунгура — в городе неделю проводили фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+). Трамваи отправятся до своих конечных остановок — «Микрорайона Висим», «Велты» и «Школы №107». Ночные рейсы будут отображаться онлайн на сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.
Ранее мы рассказывали, что в центре Перми начали ремонтировать два участка дорог.
Информационный обзор редакции.
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