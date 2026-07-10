Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В Перми на одну ночь запустят трамваи

Городские власти намерены в ночь с 11 на 12 июля пустить по маршруту ночные рейсы трамваев №4, №5 и №12. Посадка пассажиров начнется до 03:15 на разворотном кольце станции «Пермь-II».

Администрация Перми

Рейсы будут синхронизированы с прибытием в Пермь электропоезда из Кунгура — в городе неделю проводили фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+). Трамваи отправятся до своих конечных остановок — «Микрорайона Висим», «Велты» и «Школы №107». Ночные рейсы будут отображаться онлайн на сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.

Ранее мы рассказывали, что в центре Перми начали ремонтировать два участка дорог. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: