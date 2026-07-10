В Перми на одну ночь запустят трамваи

Рейсы будут синхронизированы с прибытием в Пермь электропоезда из Кунгура — в городе неделю проводили фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+). Трамваи отправятся до своих конечных остановок — «Микрорайона Висим», «Велты» и «Школы №107». Ночные рейсы будут отображаться онлайн на сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.

Ранее мы рассказывали, что в центре Перми начали ремонтировать два участка дорог.

Информационный обзор редакции.